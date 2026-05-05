Paşinyan: Azərbaycanla sülh sazişindən sonra sahəvi əməkdaşlığa dair sənədlər imzalanmalıdır
- 05 may, 2026
- 12:23
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan hesab edir ki, Azərbaycanla ikitərəfli münasibətlərin qurulması üzrə işlər sülh sazişinin imzalanması ilə başa çatmayacaq - ölkələr sahəvi əməkdaşlığa dair sənədlər imzalamalıdır.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə İrəvanda keçirilən Ermənistan-Avropa İttifaqı (Aİ) sammitinin yekunları üzrə Aİ Şurasının prezidenti Antonio Koşta və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen ilə birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.
"Sülh sazişinin imzalanması və ratifikasiyası işin başa çatması demək deyil. Əksinə, artıq saziş layihəsinin mətnindən aydın olur ki, onun imzalanmasından sonra yeni razılaşmaların, o cümlədən sahəvi əməkdaşlıqla bağlı müqavilələrin bağlanması tələb olunacaq. Məsələn, nəqliyyat sahəsində biz artıq bu gün hər hansı ayrıca saziş olmadan əməkdaşlıq edirik. Əlbəttə ki, yolları bir-birimiz üçün tam açmağımız, o cümlədən Türkiyə ilə sərhədin açılması son dərəcə vacibdir. Bunun baş verəcəyinə isə mənim heç bir şübhəm yoxdur", - o bildirib.
N.Paşinyan qeyd edib ki, kommunikasiyaların tam açılması insanların və yüklərin sərbəst hərəkəti, eləcə də ticarətin inkişafı baxımından vacibdir.
Eyni zamanda, onun sözlərinə görə, əməkdaşlığın əsas prinsipi ərazi bütövlüyünə və suverenliyə qarşılıqlı hörmətlə maneəsiz nəqliyyat əlaqəsi olmalıdır.
O həmçinin qeyd edib ki, müvafiq yanaşmalar artıq hökumətlər arasında üçtərəfli razılaşmalarda öz əksini tapıb və 2025-ci ilin avqustunda Vaşinqtonda keçirilmiş sammiti xatırladıb: "Onu da demək istəyirəm ki, bu sahədə böyük potensial var və mənim fikrimcə, bu artıq reallaşma mərhələsindədir".
N.Paşinyan, həmçinin məmnunluqla bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh faktiki olaraq qurulub: "Bizim ortaq tariximizdə ilk dəfədir ki, Ermənistan və Azərbaycan eyni və ya çox oxşar ritorikadan istifadə edirlər. Xüsusilə mən də bunu çox tez-tez dediyimi müşahidə edirəm. Biz sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik. Hətta biz hələ də sülhün nə olduğunu, onun hansı məzmun daşıdığını anlamağa çalışırıq".