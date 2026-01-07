İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Zelenski Trampla yeni görüşünün anonsunu elan edib

    Region
    • 07 yanvar, 2026
    • 18:03
    Zelenski Trampla yeni görüşünün anonsunu elan edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski yaxın zamanda amerikalı həmkarı Donald Trampla görüşəcəyinə və onunla təhlükəsizlik təminatları məsələsini müzakirə edəcəyinə ümid edir.

    "Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Zelenski jurnalistlərə deyib.

    "Təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə 15 ildən daha uzun müddəti əhatə edən danışıqlarda hər hansı ilkin razılaşmalar varmı? Çünki dekabrda mən bu məsələni qaldırdım, ABŞ Prezidenti bu məsələni təxirə saldı, dedi ki, baxacaqlar. Düşünürəm ki, yaxın zamanda onunla görüşəcəyəm, Vaşinqtonda, bəlkə də başqa bir yerdə görüşdük, görək prezidentin planları necədir? Və düşünürəm ki, orada bu sualıma cavab ala biləcəyəm", - Prezident qeyd edib.

    O, Ukraynanın tərəfdaşlarla quruda, havada və dənizdə təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etdiyini bildirib. Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarının müzakirəsi zamanı Britaniya və Fransanın nüvə qalxanının yerləşdirilməsi məsələsi müzakirə edilməyib.

    "Ayrıca istiqamət - hava hücumundan müdafiədir, eləcə də ordumuzun gücləndirilməsi, həmçinin şəxsi heyət üçün əlavə maliyyələşdirmə, briqadalarımızın komplektləşdirilməsi bizim üçün çox vacibdir", - o bildirib.

    ABŞ Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi Volodimir Zelenski Donald Tramp
    Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом

