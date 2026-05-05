Эка Сепашвили: Европарламент утратил доверие и действует в интересах отдельных групп

Секретарь по международным отношениям партии "Сила народа" Эка Сепашвили, комментируя критические высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Европарламента, заявила о провале политики ряда европейских структур на Южном Кавказе.

Как сообщает грузинское бюро Report, Сепашвили в беседе с журналистами отметила, что в отношении Грузии и Азербайджана наблюдается международное давление, и эти страны не вписываются в политико-экономическую конъюнктуру, сформированную европейскими бюрократическими кругами.

По ее словам, заявления президента Азербайджана являются достойным ответом на политику некоторых европейских структур.

Касаясь деятельности Европейского парламента, Сепашвили заявила, что этот институт утратил доверие и, оказавшись под влиянием глобальных сил, принимает решения в соответствии с интересами отдельных групп.

По ее мнению, эти решения основываются не на принципах политкорректности или широких экономических интересах государств, а на более узких.

Грузинский политик также отметила, что в последние годы Европейский парламент принял множество резолюций против Азербайджана и Грузии, что может рассматриваться как инструмент давления на страны региона.

"Если взглянуть на реальность, картина очевидна - подход Европейского парламента на Южном Кавказе потерпел неудачу. Говоря о демократических ценностях, он фактически ограничивает возможности диалога", - отметила Сепашвили.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 мая, выступая по видеосвязи на 8-м саммите "Европейского политического сообщества" в Ереване, раскритиковал Европейский парламент, заявив, что эта структура вместо поддержки мирного процесса между Баку и Ереваном подрывает его.