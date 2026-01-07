Более 100 тренеров в Турции уличены в участии в ставках
Футбол
- 07 января, 2026
- 17:21
Турецкая футбольная федерация (ТФФ) выявила 108 тренеров, причастных к незаконным ставкам.
Как сообщает Report со ссылкой на ТФФ, по результатам проведенного организацией расследования, выяснилось, что эти лица делали ставки на матчи в течение последних пяти лет.
В отношении них будет проведено расследование согласно статье 57 Дисциплинарной инструкции по футболу.
