    Более 100 тренеров в Турции уличены в участии в ставках

    Футбол
    • 07 января, 2026
    • 17:21
    Турецкая футбольная федерация (ТФФ) выявила 108 тренеров, причастных к незаконным ставкам.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТФФ, по результатам проведенного организацией расследования, выяснилось, что эти лица делали ставки на матчи в течение последних пяти лет.

    В отношении них будет проведено расследование согласно статье 57 Дисциплинарной инструкции по футболу.

    Türkiyə Futbol Federasiyası 108 məşqçinin mərc oynadığını aşkarlayıb

