Более 100 тренеров в Турции уличены в участии в ставках

Турецкая футбольная федерация (ТФФ) выявила 108 тренеров, причастных к незаконным ставкам.

Как сообщает Report со ссылкой на ТФФ, по результатам проведенного организацией расследования, выяснилось, что эти лица делали ставки на матчи в течение последних пяти лет.

В отношении них будет проведено расследование согласно статье 57 Дисциплинарной инструкции по футболу.