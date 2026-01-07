İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Türkiyə Futbol Federasiyası 108 məşqçinin mərc oynadığını aşkarlayıb

    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 17:05
    Türkiyə Futbol Federasiyası 108 məşqçinin mərc oynadığını aşkarlayıb

    Türkiyə Futbol Federasiyası (TFF) 108 məşqçinin mərc oynadığını aşkarlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TFF məlumat yayıb.

    Qurum tərəfindən aparılan araşdırmaya əsasən, son beş ildə həmin şəxslərin mərc oyunları ilə məşğul olduqları üzə çıxıb.

    İntizam Komitəsinin 57-ci maddəsinə uyğun olaraq onlar barədə araşdırma aparılacaq.

    Türkiyə Futbol Federasiyası mərc oynamaq məşqçilər İntizam Komitəsi
