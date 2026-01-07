Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане пресечена деятельность 12 ОПГ по нелегальной миграции

    07 января, 2026
    В Азербайджане пресечена деятельность 12 ОПГ по нелегальной миграции

    На государственной границе Азербайджана в 2025 году нейтрализованы 12 организованных преступных групп (ОПГ), специализировавшихся на нелегальной миграции. .

    Как сообщает Report, эта информация была представлена на итоговом отчетном совещании Государственной пограничной службы (ГПС), где подвели результаты служебно-боевой деятельности за прошедший год.

    По данным ведомства, в рамках мероприятий по борьбе с терроризмом пограничники задержали 6 человек, которые ранее принимали участие в боевых действиях за пределами страны.

    Кроме того, сотрудники ГПС обезвредили 18 преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств и 8 группировок контрабандистов.

    Keçən il sərhəddə qeyri-qanuni miqrasiya ilə məşğul olan 12 mütəşəkkil dəstə zərərsizləşdirilib

