Keçən il sərhəddə qeyri-qanuni miqrasiya ilə məşğul olan 12 mütəşəkkil dəstə zərərsizləşdirilib
Hadisə
- 07 yanvar, 2026
- 16:52
Ötən il Azərbaycan dövlət sərhədində qeyri-qanuni miqrasiya ilə məşğul olan12 mütəşəkkil cinayətkar dəstə zərərsizləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətində 2025-ci ilin xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat müşavirəsində deyilib.
Qeyd edilib ki, terrorçuluğa qarşı aparılmış mübarizə tədbirləri çərçivəsində xaricdə döyüşmüş 6 nəfərin saxlanılması, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 18, qaçaqmalçılıqla 8 cinayətkar dəstənin zərərsizləşdirilib.
