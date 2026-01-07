İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Hadisə
    • 07 yanvar, 2026
    • 16:52
    Keçən il sərhəddə qeyri-qanuni miqrasiya ilə məşğul olan 12 mütəşəkkil dəstə zərərsizləşdirilib

    Ötən il Azərbaycan dövlət sərhədində qeyri-qanuni miqrasiya ilə məşğul olan12 mütəşəkkil cinayətkar dəstə zərərsizləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətində 2025-ci ilin xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat müşavirəsində deyilib.

    Qeyd edilib ki, terrorçuluğa qarşı aparılmış mübarizə tədbirləri çərçivəsində xaricdə döyüşmüş 6 nəfərin saxlanılması, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 18, qaçaqmalçılıqla 8 cinayətkar dəstənin zərərsizləşdirilib.

