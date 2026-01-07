Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент подписал распоряжение о финансовой помощи религиозным организациям

    Внутренняя политика
    • 07 января, 2026
    • 17:28
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил финансовую помощь религиозным организациям на 6,3 млн манатов.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Средства будут выделены из резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете на 2026 год. В частности:

    - Управлению мусульман Кавказа выделено 3,5 млн манатов;

    - Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви - 400 тыс. манатов;

    - Религиозной общине горских евреев города Баку - 400 тыс. манатов;

    - Бакинской религиозной общине европейских евреев - 400 тыс. манатов;

    - Бакинской религиозной общине сефардских евреев - 400 тыс. манатов;

    - Апостольской префектуре Католической церкви в Азербайджане - 400 тыс. манатов;

    - Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана - 400 тыс. манатов;

    - Фонду пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями - 400 тыс. манатов (для поддержки других немусульманских религиозных общин).

    В распоряжении также указано, что Министерство финансов Азербайджана должно обеспечить финансирование в установленном объеме.

