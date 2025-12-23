В Анкаре улица названа в честь Узеира Гаджибейли

В рамках совместного проекта Азербайджанского культурного центра в Турции и Анкарского университета музыки и изящных искусств внутренняя улица учебного заведения была названа в честь гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что инициатива приурочена к 140-летнему юбилею выдающегося композитора.

"Сегодня, 23 декабря, на территории Анкарского университета музыки и изящных искусств состоится открытие улицы Узеира Гаджибейли, а также будет представлена концертная программа, подготовленная Азербайджанским культурным центром, посвященная творчеству великого композитора", - указали в Минкультуры.

Отметим, что в рамках празднования 140-летнего юбилея У. Гаджибейли и продвижения его богатого наследия Министерство культуры реализует совместные проекты с Азербайджанскими культурными центрами за рубежом.