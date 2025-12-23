Объемы транспортировки нефти по БТД сократились более чем на 7%

Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-ноябре 2025 года составила 189,114 млн баррелей, что на 7,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ, в ноябре 2025 года по БТД прокачано 16,326 млн баррелей нефти, что на 18,8% ниже, чем годом ранее.

Напомним, что в 2024 году по трубопроводу транспортировано 224,142 млн баррелей нефти (снижение на 2% к уровню 2023 года).

По БТД транспортируется нефть с блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) и конденсат с месторождения Шахдениз, а также нефть и конденсат Госнефтекомпании Азербайджана. Кроме того, осуществляется прокачка из других источников, в том числе из Казахстана.