ООН: Безопасность детей в цифровой среде — глобальный вызов

Одной из ключевых задач современного общества остается обеспечение безопасности детей в цифровой среде.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владaнка Андреева, выступая на международной конференции "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество" в Баку.

По ее словам, дети активно используют цифровые технологии для познания мира, однако вместе с возможностями они несут и серьезные риски. "Насилие, буллинг, сексуальная эксплуатация и другие угрозы в цифровом пространстве являются реальной проблемой, связанной в том числе с алгоритмами, недоступными для контроля со стороны родителей", - сказала она.

Андреева подчеркнула, что ни одно государство не способно справиться с этими вызовами в одиночку, поскольку цифровая экосистема носит транснациональный характер. В этой связи ООН усиливает свою деятельность, оказывая государствам-членам поддержку в обеспечении онлайн-безопасности и разработке специальных руководств по защите прав детей в цифровой среде.