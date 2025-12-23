Президент Ильхам Алиев посетил поселок Кяркиджахан

23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил поселок Кяркиджахан города Ханкенди.

Как сообщает Report, специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства о работе, проделанной в поселке.

Ремонтные работы в поселке начались в мае этого года. В настоящее время здесь имеются 33 жилых здания и 1037 частных домов. Из них 247 непригодны для проживания, а 790 – частично пригодны. До конца этого года предусмотрено отремонтировать 40 домов, а в 2026 году – 280. В 30 домах ремонтные работы уже завершены. На начальном этапе в поселок, на свои исконные земли, из городов и районов временного размещения вернулись 30 семей - в общей сложности 115 человек.

В поселке также был реализован ряд проектов социальной инфраструктуры. На территории, где расположены частные дома, проведена проверка водопроводных, электрических и газовых линий проложено 2 км подземного оптического кабеля, 510 метров линий электропередачи, установлена 21 опора освещения, обеспечено уличное освещение, заасфальтированы внутренние дороги. Кроме того, проведен капитальный ремонт яслей-детского сада номер 1 на 60 мест и полной средней школы на 624 ученических места.

Отметим, что президент Ильхам Алиев побывал в этом поселке 15 октября 2023 года.

Кяркиджахан расположен на высоте 1130 метров над уровнем моря, его общая площадь составляет 234 гектара. Это поселок, входящий в территориальную единицу города Ханкенди. В 1960-х годах националистические армянские руководящие органы бывшей области исключили поселок из официального списка населенных пунктов и присоединили его к городу Ханкенди. Оккупированный в конце 1991 года, Кяркиджахан был сожжен армянами в 1992 году. До оккупации в поселке проживало 1796 азербайджанцев – 355 семей. В настоящее время зарегистрированы 674 семьи, в общей сложности 2531 житель. Поселок был освобожден от оккупации в 2023 году в результате антитеррористической операции, проведенной Азербайджанской армией.

Затем глава государства побывал в доме жительницы поселка Кяркиджахан города Ханкенди Ядигяр Асадовой.