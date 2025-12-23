Жертвы мин смогут получать бесплатную психологическую помощь.

Как сообщает Report, это предусмотрено в предлагаемых изменениях к закону "О психологической помощи".

Законопроект был вынесен на обсуждение на заседании комитета по аграрной политике парламента.

Согласно проекту, в перечень лиц, имеющих право на бесплатную психологическую помощь, включаются пострадавшие от мин в соответствии с законом "О деятельности по разминированию".

Вместе с этим предлагаются соответствующие изменения в закон "Об охране здоровья населения". Пострадавшие будут получать специализированную медицинскую помощь в учреждениях государственной системы здравоохранения за счет средств государственного бюджета, а в случаях, предусмотренных законом "О медицинском страховании", - за счет средств обязательного медицинского страхования.