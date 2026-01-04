Власти Южной Кореи провели срочное совещание из-за пуска ракет КНДР

Управление национальной безопасности администрации президента Республики Корея провело срочное заседание из-за пуска баллистических ракет КНДР.

Как передает Report, об этом проинформировали в офисе южнокорейского лидера.

Совещание было созвано для оценки ситуации в сфере безопасности, в нем приняли участие представители министерства обороны и комитета начальников штабов ВС Республики Корея.

Южнокорейские власти заявили, что запуски баллистических ракет нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, и призвали Пхеньян прекратить подобную активность.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила несколько баллистических ракет из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря около 07:50 по местному (02:50 по бакинскому) времени. Ракеты пролетели около 900 км и упали в море.