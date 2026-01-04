Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Глава Пентагона не исключил полномасштабной операции США в Венесуэле

    Военный министр США Пит Хегсет не исключил возможности проведения полномасштабной операции на территории Венесуэлы.

    Как передает Report, с таким заявлением он выступил в интервью телеканалу CBS.

    Хегсет в ответ на вопрос о том, каким образом США рассчитывают управлять Венесуэлой, заявил, что Вашингтон будет "устанавливать правила".

    "В конечном счете мы будем контролировать, что произойдет дальше", - подчеркнул он. На вопрос о том, означает ли это, что США могут перейти к полномасштабной операции на территории Венесуэлы, шеф Пентагона заявил, что "[ВС США] готовы".

    У него также поинтересовались, намерена ли администрация президента США Дональда Трампа уведомлять Конгресс в случае дальнейших военных действий в Венесуэле. Хегсет отметил, что операция по захвату президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро проводилась Пентагоном в поддержку Министерства юстиции США.

    "[Госсекретарь США] Марко [Рубио] прав относительно того, что об этом не обязательно заранее уведомлять Конгресс. Но в случае дополнительных операций или продления этой [операции] мы, конечно, будем держать Конгресс в курсе. Они наши партнеры и мы пойдем на это", - заявил Хегсет.

