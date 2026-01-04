Pentaqon rəhbəri Venesuelada genişmiqyaslı əməliyyatın keçiriləcəyini istisna etməyib
Digər ölkələr
- 04 yanvar, 2026
- 07:09
ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset Venesuelada genişmiqyaslı əməliyyatın keçiriləcəyini istisna etməyib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "CBS" telekanalına müsahibəsində bildirib.
ABŞ-nin Venesuelanı necə idarə etməyi planlaşdırdığı ilə bağlı suala Heqset deyib: "Vaşinqton qaydaları təyin edəcək. Nəticədə, biz bundan sonra nə baş verəcəyini idarə edəcəyik".
Bu, ABŞ-nin Venesuelada genişmiqyaslı əməliyyata başlaya biləcəyi anlamına gəlirmi sualına Pentaqon rəhbəri "ordunun hazır olduğunu" bildirib.
