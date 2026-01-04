İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Pentaqon rəhbəri Venesuelada genişmiqyaslı əməliyyatın keçiriləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 07:09
    Pentaqon rəhbəri Venesuelada genişmiqyaslı əməliyyatın keçiriləcəyini istisna etməyib

    ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset Venesuelada genişmiqyaslı əməliyyatın keçiriləcəyini istisna etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "CBS" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    ABŞ-nin Venesuelanı necə idarə etməyi planlaşdırdığı ilə bağlı suala Heqset deyib: "Vaşinqton qaydaları təyin edəcək. Nəticədə, biz bundan sonra nə baş verəcəyini idarə edəcəyik".

    Bu, ABŞ-nin Venesuelada genişmiqyaslı əməliyyata başlaya biləcəyi anlamına gəlirmi sualına Pentaqon rəhbəri "ordunun hazır olduğunu" bildirib.

    ABŞ Venesuela əməliyyat
    Глава Пентагона не исключил полномасштабной операции США в Венесуэле

    Son xəbərlər

    07:37

    Cənubi Koreya hakimiyyəti Şimali Koreyanın raket buraxılışından sonra təcili iclas keçirib

    Digər ölkələr
    07:09

    Pentaqon rəhbəri Venesuelada genişmiqyaslı əməliyyatın keçiriləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    06:34
    Video

    Maduro Nyu-Yorka gətirilib

    Digər ölkələr
    06:11

    Yəmən separatçıları Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək sülh konfransında iştirak edəcəklər

    Digər ölkələr
    05:43

    Britaniya və Fransa İŞİD-in yeraltı silah anbarlarına hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    05:16

    ABŞ Venesuela və Karib hövzəsi üzərində uçuşları məhdudlaşdırıb

    Digər ölkələr
    04:50

    Şimali Koreya Yapon dənizinə doğru ballistik raketlər atıb

    Digər ölkələr
    04:25

    BMT Trampın Venesuelanı idarə etmək planlarından dərin narahatdır

    Digər ölkələr
    03:47

    Vuçiç Milli Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti