Мадуро доставили в Нью-Йорк
Другие страны
- 04 января, 2026
- 06:23
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк.
Как сообщает Report, кадры с венесуэльским лидером в нью-йоркском отделении Управления по борьбе с наркотиками (DEA) распространила пресс-служба Белого дома.
На опубликованном видео Мадуро в наручниках под стражей агентов DEA проходит по коридору.
Эти кадры стали первым официальным доказательством прибытия венесуэльского президента в Нью-Йорк.
