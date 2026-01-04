Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 04 января, 2026
    • 06:23
    Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк.

    Как сообщает Report, кадры с венесуэльским лидером в нью-йоркском отделении Управления по борьбе с наркотиками (DEA) распространила пресс-служба Белого дома.

    На опубликованном видео Мадуро в наручниках под стражей агентов DEA проходит по коридору.

    Эти кадры стали первым официальным доказательством прибытия венесуэльского президента в Нью-Йорк.

    Maduro Nyu-Yorka gətirilib

