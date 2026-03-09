Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ВВС США и Израиля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана

    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 17:54
    ВВС США и Израиля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана

    Авиация США и Израиля в результате совместной операции с 28 февраля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных израильского оборонного исследовательского центра "Альма".

    В их числе наиболее крупные авиабазы, которые размещаются в тегеранском аэропорту Мехрабад, в Тебризе, Ширазе, Конараке, Исфахане, Керманшахе и Захедане, что значительно снизило способность Ирана использовать свою тактическую авиацию.

    Кроме того, помимо основных авиабаз ударам подверглись также девять иранских аэродромов, которые могут использоваться тактической авиацией.

    Отметим, что США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана.

    Операция США и Израиля против Ирана эскалация на Ближнем Востоке
    Ты - Король

    Последние новости

    18:23

    В ОАЭ сообщили о гибели двух военных при крушении вертолета

    Другие страны
    18:19

    Пезешкиан опубликовал пост о новом верховном лидере Ирана

    В регионе
    18:10

    Мерц: Мы обеспокоены ростом цен на энергоносители из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Энергетика
    18:03

    Дуран: Воздушное пространство и границы Турции надежно защищены

    В регионе
    17:54

    ВВС США и Израиля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана

    В регионе
    17:52

    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили пути деэскалации в регионе

    В регионе
    17:44

    Ильхам Алиев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием Верховным лидером Ирана

    Внешняя политика
    17:38

    Минобороны: Катар сбил 17 ракет и 6 беспилотников Ирана

    Другие страны
    17:35

    Обнародованы объем и стоимость грузоперевозок ж/д транспортом в Азербайджане

    Инфраструктура
    Лента новостей