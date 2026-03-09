ВВС США и Израиля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана
В регионе
- 09 марта, 2026
- 17:54
Авиация США и Израиля в результате совместной операции с 28 февраля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных израильского оборонного исследовательского центра "Альма".
В их числе наиболее крупные авиабазы, которые размещаются в тегеранском аэропорту Мехрабад, в Тебризе, Ширазе, Конараке, Исфахане, Керманшахе и Захедане, что значительно снизило способность Ирана использовать свою тактическую авиацию.
Кроме того, помимо основных авиабаз ударам подверглись также девять иранских аэродромов, которые могут использоваться тактической авиацией.
Отметим, что США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана.
