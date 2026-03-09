Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В ОАЭ сообщили о гибели двух военных при крушении вертолета

    В ОАЭ сообщили о гибели двух военных при крушении вертолета

    Двое военнослужащих ВС ОАЭ погибли в результате крушения вертолета из-за технической неисправности.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны арабского государства.

    "Министерство обороны сообщает о гибели двух военнослужащих вооруженных сил в результате падения вертолета из-за технической неисправности во время выполнения ими своего национального долга на территории государства в понедельник, 9 марта", - говорится в заявлении ведомства в X.

    Дополнительные подробности случившегося не приводятся.

