В ОАЭ сообщили о гибели двух военных при крушении вертолета
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 18:23
Двое военнослужащих ВС ОАЭ погибли в результате крушения вертолета из-за технической неисправности.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны арабского государства.
"Министерство обороны сообщает о гибели двух военнослужащих вооруженных сил в результате падения вертолета из-за технической неисправности во время выполнения ими своего национального долга на территории государства в понедельник, 9 марта", - говорится в заявлении ведомства в X.
Дополнительные подробности случившегося не приводятся.
