İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    BƏƏ-də helikopter qəzasında iki hərbçi həlak olub

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 19:25
    BƏƏ-də helikopter qəzasında iki hərbçi həlak olub

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Silahlı Qüvvələrinin iki hərbi qulluqçusu texniki nasazlıq səbəbindən helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ərəb dövlətinin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Müdafiə Nazirliyi martın 9-u, bazar ertəsi dövlət ərazisində öz vəzifə borclarını yerinə yetirərkən texniki nasazlıq səbəbindən helikopterin qəzaya düşməsi nəticəsində silahlı qüvvələrin iki hərbi qulluqçusunun həlak olduğunu bildirir", - qurumun "X"-dəki bəyanatında qeyd olunub.

    Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat verilmir.

    BƏƏ Silahlı Qüvvələr Helikopter qəzası
    В ОАЭ сообщили о гибели двух военных при крушении вертолета

    Son xəbərlər

    18:58

    IEA ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon barel neft çıxaracaq

    Energetika
    18:56

    İrəvana İstanbuldan "Turkish Airlines"ın ilk reysi eniş edib

    Region
    18:51
    Foto

    İndoneziyanın 36, Çinin 3 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB-3

    Daxili siyasət
    18:50

    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında "İstedadların seçimi" yarışının II turu keçiriləcək

    Fərdi
    18:43

    Koşta: Aİ Azərbaycanın Cənubi Qafqazla bağlı mövqeyini bölüşür

    Xarici siyasət
    18:35

    Rumıniya ABŞ-nin öz bazalarından istifadə və hərbçilərin sayının artırılması ilə bağlı sorğusunu təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:32

    Daşkənddə İtaliya-Mərkəzi Asiya-Azərbaycan aqrobiznes forumu keçiriləcək

    ASK
    18:32

    UEFA Maykl Olisenin sarı vərəqəni qəsdən alması ehtimalını araşdıra bilər

    Futbol
    18:31

    Gia Volski: Gürcüstan ərazisi sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə olunmayacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti