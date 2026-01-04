İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    04 yanvar, 2026
    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro Nyu-Yorka gətirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Venesuela liderinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Nyu-York ofisində görüntüləri Ağ Evin mətbuat xidməti tərəfindən yayılıb.

    Yayımlanan videoda Maduronun agentlərin nəzarəti altında dəhlizdə əlləri qandallı şəkildə getdiyi görünür.

    Bu görüntülər Venesuela Prezidentinin Nyu-Yorka gəlişinin ilk rəsmi sübutudur.

    "NBC News"un məlumatına görə, Maduro yanvarın 5-də Nyu-Yorkda məhkəmə qarşısına çıxarıla bilər.

    Мадуро доставили в Нью-Йорк

