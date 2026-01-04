Maduro Nyu-Yorka gətirilib
Digər ölkələr
04 yanvar, 2026
06:34
Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro Nyu-Yorka gətirilib.
"Report"un məlumatına görə, Venesuela liderinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Nyu-York ofisində görüntüləri Ağ Evin mətbuat xidməti tərəfindən yayılıb.
Yayımlanan videoda Maduronun agentlərin nəzarəti altında dəhlizdə əlləri qandallı şəkildə getdiyi görünür.
Bu görüntülər Venesuela Prezidentinin Nyu-Yorka gəlişinin ilk rəsmi sübutudur.
"NBC News"un məlumatına görə, Maduro yanvarın 5-də Nyu-Yorkda məhkəmə qarşısına çıxarıla bilər.
