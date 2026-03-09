İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Asif Sayadov Çin döyüş növləri üzrə beynəlxalq turnirdə qızıl medal əldə edib

    • 09 mart, 2026
    • 15:50
    Asif Sayadov Çin döyüş növləri üzrə beynəlxalq turnirdə qızıl medal əldə edib

    ABŞ-nin Hyuston şəhərində Çin döyüş növləri üzrə keçirilən "Dünya Ulduzları" beynəlxalq turnirində Azərbaycan təmsilçiləri uğurlu çıxış ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, Çin Döyüş Növləri Assosiasiyasının prezidenti, vinq çun ustası Asif Sayadov ustadlar kateqoriyasında qızıl medala layiq görülüb.

    Digər təmsilçimiz Şıxəli Hümmətov (18–36 yaş) vinq çun taolu proqramında bürünc medal qazanıb.

    Asif Sayadov Şıxəli Hümmətov Azərbaycan Çin Döyüş Növləri Assosiasiyası

