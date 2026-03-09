İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasını Livandakı vəziyyətlə əlaqədar təcili iclas keçirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 15:29
    Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasını Livandakı vəziyyətlə əlaqədar təcili iclas keçirməyə çağırıb

    Fransa son bir həftə ərzində İsrail tərəfindən kütləvi zərbələrə məruz qalan Livanda vəziyyətin pisləşməsi səbəbindən BMT Təhlükəsizlik Şurasını təcili iclas keçirməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" telekanalı məlumat yayıb.

    Livanın tibb xidmətlərinin məlumatına görə, ölənlərin sayı 400-ə yaxınlaşıb.

    Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro bildirib ki, Paris Livanda fəaliyyət göstərən humanitar təşkilatlara artıq 6,9 milyon dollar təcili yardım ayırıb. Həmçinin Fransa yaxın vaxtlarda Livana çatmalı olan əlavə 20 ton humanitar yük göndərməyə hazırlaşır.

    Nazirin sözlərinə görə, Fransa sabitliyin daha da pozulmasının qarşısını almağa, atəşkəsə nail olmağa və "Hizbullah" hərəkatının tərksilah edilməsi məsələsində irəliləməyə çalışaraq Livan və İsrail hakimiyyətləri ilə təmasları davam etdirir.

    Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurası Livan
    Франция призвала Совбез ООН провести экстренное заседание из-за ситуации в Ливане

    Son xəbərlər

    15:54

    Kürdəmirdə 4 otaqlı ev yanıb

    Hadisə
    15:50

    Asif Sayadov Çin döyüş növləri üzrə beynəlxalq turnirdə qızıl medal əldə edib

    Fərdi
    15:50

    Livan ölkədəki vəziyyətlə əlaqədar parlament seçkilərini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    15:47

    Florens Şmit: "Enerji daşıyıcılarının tədarükü ilə bağlı problemlər 3 ayadək davam edə bilər"

    Energetika
    15:37

    Viktor Orban enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artmasına görə hökumətin təcili iclasını çağırıb

    Digər ölkələr
    15:32

    Makron Şərqi Aralıq dənizində təhlükəsizliyi müzakirə etmək üçün Kiprə yollanır

    Digər ölkələr
    15:29

    Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasını Livandakı vəziyyətlə əlaqədar təcili iclas keçirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    15:22
    Foto

    "Mənəvi birliyimiz savaşa qalib gələcək" – Zəngəzur dəhlizinin hissəsi olan İğdırdan və qarlı Qarsdan REPORTAJ

    Xarici siyasət
    15:18

    Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə daşımalar 4 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti