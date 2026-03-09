Франция призвала Совбез ООН провести экстренное заседание из-за ситуации в Ливане

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Франция призвала Совет Безопасности ООН срочно провести заседание из-за ухудшения ситуации в Ливане, который на протяжении последней недели подвергается массированным ударам со стороны Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

    Телеканал отмечает, что по данным ливанских медицинских служб, число погибших приблизилось к 400.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж уже выделил $6,9 млн экстренной помощи гуманитарным организациям, работающим в Ливане. Также Франция готовит отправку дополнительных 20 тонн гуманитарных грузов, которые должны прибыть в Ливан в ближайшее время.

    По словам министра, Франция продолжает контакты с властями Ливана и Израиля, стремясь предотвратить дальнейшую дестабилизацию, добиться прекращения огня и продвинуться в вопросе разоружения движения "Хезболлах".

    Лента новостей