Франция призвала Совбез ООН провести экстренное заседание из-за ситуации в Ливане

Франция призвала Совет Безопасности ООН срочно провести заседание из-за ухудшения ситуации в Ливане, который на протяжении последней недели подвергается массированным ударам со стороны Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

Телеканал отмечает, что по данным ливанских медицинских служб, число погибших приблизилось к 400.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж уже выделил $6,9 млн экстренной помощи гуманитарным организациям, работающим в Ливане. Также Франция готовит отправку дополнительных 20 тонн гуманитарных грузов, которые должны прибыть в Ливан в ближайшее время.

По словам министра, Франция продолжает контакты с властями Ливана и Израиля, стремясь предотвратить дальнейшую дестабилизацию, добиться прекращения огня и продвинуться в вопросе разоружения движения "Хезболлах".