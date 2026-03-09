İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    • 09 mart, 2026
    • 15:37
    Viktor Orban enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artmasına görə hökumətin təcili iclasını çağırıb
    Viktor Orban

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bildirib ki, hökumət ölkə daxilində enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görmək məqsədilə martın 9-u təcili iclas keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə sosial şəbəkələrdə yazıb.

    "Biz Macarıstanda qaz, neft və benzinin qiymətlərinin artmasının qarşısını almalıyıq. Bu məqsədlə mən bu gün axşam hökumətin təcili iclasını çağırıram", - Baş nazir qeyd edib.

    Viktor Orban Macarıstan
    Виктор Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на энергоносители

