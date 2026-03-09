Viktor Orban enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artmasına görə hökumətin təcili iclasını çağırıb
Digər ölkələr
- 09 mart, 2026
- 15:37
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bildirib ki, hökumət ölkə daxilində enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görmək məqsədilə martın 9-u təcili iclas keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə sosial şəbəkələrdə yazıb.
"Biz Macarıstanda qaz, neft və benzinin qiymətlərinin artmasının qarşısını almalıyıq. Bu məqsədlə mən bu gün axşam hökumətin təcili iclasını çağırıram", - Baş nazir qeyd edib.
