Виктор Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на энергоносители

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет в понедельник чрезвычайное заседание с целью принятия мер для предотвращения роста цен на энергоносители внутри страны.

Как передает Report, об этом Орбан написал в соцсетях.

"Мы должны предотвратить рост цен на газ, нефть и бензин в Венгрии. С этой целью я созываю сегодня вечером экстренное заседание правительства", - отметил премьер.