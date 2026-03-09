Виктор Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на энергоносители
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 15:09
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство проведет в понедельник чрезвычайное заседание с целью принятия мер для предотвращения роста цен на энергоносители внутри страны.
Как передает Report, об этом Орбан написал в соцсетях.
"Мы должны предотвратить рост цен на газ, нефть и бензин в Венгрии. С этой целью я созываю сегодня вечером экстренное заседание правительства", - отметил премьер.
