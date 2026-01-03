Tramp: Maduro və həyat yoldaşı ələ keçirilərək Venesueladan çıxarılıb
Digər
- 03 yanvar, 2026
- 13:31
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro və həyat yoldaşının ələ keçirilərək ölkədən çıxarıldığını bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth Social" şəbəkəsində yazıb.
"ABŞ Venesuelaya uğurla irimiqyaslı zərbə endirib, onun lideri, Prezident Nikolas Maduro və həyat yoldaşı tutularaq ölkədən çıxarılıb. Bu əməliyyat ABŞ-nin güc strukturları ilə birgə həyata keçirilib", - o yazıb.
Tramp həmçinin bildirib ki, bu gün Floridada yerləşən Mar-a-Laqo iqamətgahında mətbuat konfransı keçirəcək və əməliyyatın digər təfərrüatlarını açıqlayacaq.
"Bu gün səhər saat 11-də (Bakı vaxtı ilə 20:00-da - red.) mətbuat konfransı keçiriləcək. Bu məsələyə göstərdiyiniz diqqətə görə təşəkkür edirik!", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
14:17
Müdafiə naziri: ABŞ-nin hücümu nəticəsində zərər çəkənlərlə bağlı məlumat toplanılırDigər ölkələr
14:00
Ötən ilin "yaşıl enerji" gündəminə baxış - TƏHLİLEnergetika
13:56
Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
13:54
KİV: Maduronu ABŞ-nin "Delta" xüsusi təyinatlıları ələ keçiribDigər
13:52
KİV: Venesuelanın vitse-prezidenti Karakasda baş verən partlayışlardan sonra təhlükəsizlikdədirDigər ölkələr
13:41
Açıq havada baş tutan hokkey matçını 36 mindən çox azarkeş izləyibKomanda
13:41
KİV: Neft tankerləri ABŞ tərəfindən ələ keçirilmə təhlükəsi səbəbindən Venesueladan yan keçirEnergetika
13:31
Tramp: Maduro və həyat yoldaşı ələ keçirilərək Venesueladan çıxarılıbDigər
13:30