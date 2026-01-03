Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: Мадуро и его жена схвачены и вывезены из Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 14:15
    Трамп: Мадуро и его жена схвачены и вывезены из Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО

    Правительство Венесуэлы требует от США подтверждения того, что президент страны Николас Мадуро и его жена живы.

    Как передает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

    "Дельси Родригес, выступая по государственному телеканалу, заявила, что местонахождение Николаса Мадуро и его жены неизвестно, и потребовала от президента (США - прим. ред.) Трампа предоставить доказательства того, что они живы", - говорится в сообщении.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена схвачены и вывезены из страны.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    "Соединенные Штаты Америки успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который, вместе со своей женой, был схвачен и вывезен из страны. Эта операция была проведена совместно с силовыми структурами США", - написал он.

    Трамп также заявил, что проведет сегодня пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде касательно проведенной операции.

    "Подробности последуют. Сегодня в 11 часов утра [20:00 по бакинскому времени - ред.] состоится пресс-конференция. Благодарим за внимание к этому вопросу!", - отметил он.

    Дональд Трамп Венесуэла Николас Мадуро США Операция США в Венесуэле
    Tramp: Maduro və həyat yoldaşı ələ keçirilərək Venesueladan çıxarılıb
    Trump says US captures Venezuelan President Maduro and his wife in 'large-scale strike'

    Последние новости

    14:15

    Трамп: Мадуро и его жена схвачены и вывезены из Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:11

    Венесуэла собирает данные о пострадавших после ударов США

    Другие страны
    14:02

    Азербайджан незначительно увеличил расходы на импорт фармацевтической продукции

    Бизнес
    14:01

    Сирия объявила о начале официальных торгов новыми банкнотами

    Другие страны
    13:50

    СМИ: Мадуро схвачен спецподразделением армии США - "Дельта"

    Другие страны
    13:46

    WSJ: Вице-президент Венесуэлы в безопасности после взрывов в Каракасе

    Другие страны
    13:31

    В GCSP предложили более активную роль ЕС в проектах связанности на Южном Кавказе

    Инфраструктура
    13:22

    В Киев прибыли советники по национальной безопасности из европейских стран

    Другие страны
    13:20

    СМИ: Нефтяные танкеры обходят Венесуэлу из-за угрозы захвата Соединенными Штатами

    Другие страны
    Лента новостей