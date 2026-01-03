Трамп: Мадуро и его жена схвачены и вывезены из Венесуэлы - ОБНОВЛЕНО

Правительство Венесуэлы требует от США подтверждения того, что президент страны Николас Мадуро и его жена живы.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

"Дельси Родригес, выступая по государственному телеканалу, заявила, что местонахождение Николаса Мадуро и его жены неизвестно, и потребовала от президента (США - прим. ред.) Трампа предоставить доказательства того, что они живы", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена схвачены и вывезены из страны.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты Америки успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который, вместе со своей женой, был схвачен и вывезен из страны. Эта операция была проведена совместно с силовыми структурами США", - написал он.

Трамп также заявил, что проведет сегодня пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде касательно проведенной операции.

"Подробности последуют. Сегодня в 11 часов утра [20:00 по бакинскому времени - ред.] состоится пресс-конференция. Благодарим за внимание к этому вопросу!", - отметил он.