Livan ölkədəki vəziyyətlə əlaqədar parlament seçkilərini təxirə salıb
Digər ölkələr
- 09 mart, 2026
- 15:50
Livan ilkin olaraq may ayına planlaşdırılan parlament seçkilərini iki il müddətinə təxirə salmaq barədə qərar qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu qərar İsrail və radikal "Hizbullah" qruplaşması arasında yenidən başlayan toqquşmalarla əlaqədardır.
Digər ölkələr
