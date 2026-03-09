Livan ölkədəki vəziyyətlə əlaqədar parlament seçkilərini təxirə salıb

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    

    

    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 15:50
    

    Livan ilkin olaraq may ayına planlaşdırılan parlament seçkilərini iki il müddətinə təxirə salmaq barədə qərar qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bu qərar İsrail və radikal "Hizbullah" qruplaşması arasında yenidən başlayan toqquşmalarla əlaqədardır.

    Livan parlament seçkiləri Hizbullah qruplaşması
    Ливан отложил парламентские выборы из-за ситуации в стране
    Lebanon postpones parliamentary elections amid security tensions

