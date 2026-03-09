Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Ливан отложил парламентские выборы из-за ситуации в стране

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 15:35
    Ливан отложил парламентские выборы из-за ситуации в стране

    Парламент Ливана принят решение отложить выборы в законодательное собрание, изначально запланированные на май, на два года.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

    Отмечается, что такое решение связано с возобновившимся столкновением между Израилем и радикальной группировкой "Хезболлах".

    Радикальная группировка Хезболлах выборы в парламент Ливана
    Livan ölkədəki vəziyyətlə əlaqədar parlament seçkilərini təxirə salıb
    Lebanon postpones parliamentary elections amid security tensions
    Ты - Король

    Последние новости

    15:53

    КСИР заявил об атаке на авиабазу США в Кувейте

    Другие страны
    15:50

    США призывают американских граждан покинуть юго-восток Турции

    В регионе
    15:48

    Итконен: ЮГК продолжает играть важную роль в энергобезопасности ЕС

    Другие страны
    15:45

    CМИ: Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти

    Энергетика
    15:35

    ГЭЦ провел выпускные экзамены, у 9 человек обнаружены мобильные телефоны - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    15:35

    Ливан отложил парламентские выборы из-за ситуации в стране

    Другие страны
    15:24

    Флоренс Шмит: Проблемы с поставками энергоносителей могут продлиться до 3 месяцев

    Энергетика
    15:24

    Байрамов обсудил с британским министром эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    15:15

    Вадефуль поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан ФРГ из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей