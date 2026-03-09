Ливан отложил парламентские выборы из-за ситуации в стране

Парламент Ливана принят решение отложить выборы в законодательное собрание, изначально запланированные на май, на два года.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Отмечается, что такое решение связано с возобновившимся столкновением между Израилем и радикальной группировкой "Хезболлах".