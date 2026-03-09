Ливан отложил парламентские выборы из-за ситуации в стране
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 15:35
Парламент Ливана принят решение отложить выборы в законодательное собрание, изначально запланированные на май, на два года.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.
Отмечается, что такое решение связано с возобновившимся столкновением между Израилем и радикальной группировкой "Хезболлах".
Последние новости
15:53
КСИР заявил об атаке на авиабазу США в КувейтеДругие страны
15:50
США призывают американских граждан покинуть юго-восток ТурцииВ регионе
15:48
Итконен: ЮГК продолжает играть важную роль в энергобезопасности ЕСДругие страны
15:45
CМИ: Саудовская Аравия начала снижать добычу нефтиЭнергетика
15:35
ГЭЦ провел выпускные экзамены, у 9 человек обнаружены мобильные телефоны - ОБНОВЛЕНОНаука и образование
15:35
Ливан отложил парламентские выборы из-за ситуации в странеДругие страны
15:24
Флоренс Шмит: Проблемы с поставками энергоносителей могут продлиться до 3 месяцевЭнергетика
15:24
Байрамов обсудил с британским министром эскалацию на Ближнем ВостокеВнешняя политика
15:15