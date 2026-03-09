Мерц: Мы обеспокоены ростом цен на энергоносители из-за эскалации на Ближнем Востоке
- 09 марта, 2026
- 18:10
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, вызывает серьезную обеспокоенность.
Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом он заявил в ходе выступления на пресс-конференции.
"Мы обеспокоены ростом цен на энергоносители. Мы понимаем, что это потенциально может повлиять на экономику Германии", - сказал он.
