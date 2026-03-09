İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Merts: Yaxın Şərqdəki gərginliyə görə enerji resurslarının bahalaşmasından narahatıq

    Energetika
    • 09 mart, 2026
    • 19:44
    Merts: Yaxın Şərqdəki gərginliyə görə enerji resurslarının bahalaşmasından narahatıq

    Almaniya Kansleri Fridrix Merts bildirib ki, Yaxın Şərqdə münaqişənin eskalasiyasının səbəb olduğu enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artması ciddi narahatlıq doğurur.

    "Report" "Al-Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə mətbuat konfransında çıxışı zamanı bildirib.

    "Biz enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artmasından narahatıq. Biz başa düşürük ki, bu, potensial olaraq Almaniya iqtisadiyyatına təsir göstərə bilər", - o deyib.

    Fridrix Merts Yaxın Şərq gərginlik enerji daşıyıcıları
    Мерц: Мы обеспокоены ростом цен на энергоносители из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    19:00

    Naxçıvanda Azərbaycan və Türkiyə arasında birgə hərbi təlimlərin planlaşdırılması müzakirə olunub

    Hərbi
    18:58

    IEA ölkələri strateji ehtiyatlardan bazara 400 milyon barel neft çıxaracaq

    Energetika
    18:56

    İrəvana İstanbuldan "Turkish Airlines"ın ilk reysi eniş edib

    Region
    18:51
    Foto

    İndoneziyanın 36, Çinin 3 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB-3

    Daxili siyasət
    18:50

    Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında "İstedadların seçimi" yarışının II turu keçiriləcək

    Fərdi
    18:43

    Koşta: Aİ Azərbaycanın Cənubi Qafqazla bağlı mövqeyini bölüşür

    Xarici siyasət
    18:35

    Rumıniya ABŞ-nin öz bazalarından istifadə və hərbçilərin sayının artırılması ilə bağlı sorğusunu təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:32

    Daşkənddə İtaliya-Mərkəzi Asiya-Azərbaycan aqrobiznes forumu keçiriləcək

    ASK
    18:32

    UEFA Maykl Olisenin sarı vərəqəni qəsdən alması ehtimalını araşdıra bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti