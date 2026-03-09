Merts: Yaxın Şərqdəki gərginliyə görə enerji resurslarının bahalaşmasından narahatıq
Energetika
- 09 mart, 2026
- 19:44
Almaniya Kansleri Fridrix Merts bildirib ki, Yaxın Şərqdə münaqişənin eskalasiyasının səbəb olduğu enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artması ciddi narahatlıq doğurur.
"Report" "Al-Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə mətbuat konfransında çıxışı zamanı bildirib.
"Biz enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artmasından narahatıq. Biz başa düşürük ki, bu, potensial olaraq Almaniya iqtisadiyyatına təsir göstərə bilər", - o deyib.
