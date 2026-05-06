    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.05.2026)

    Maliyyə
    • 06 may, 2026
    • 08:57
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    108,17

    - 5,03

    47,32

    Neft WTI (dollar/barel)

    100,57

    - 3,74

    43,15

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 657,00

    117,70

    315,90

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 298,25

    356,35

    1 234,96

    S&P 500

    7 259,22

    58,47

    413,72

    Nasdaq

    25 326,13

    258,33

    2 084,14

    Nikkei

    59 513,12

    0,00

    9 173,64

    Dax

    24 401,70

    410,43

    - 88,71

    FTSE 100

    10 219,11

    - 144,82

    287,73

    CAC 40 INDEX

    8 062,31

    86,19

    - 87,19

    Shanghai Composite

    4 112,80

    0,00

    143,96

    Bist 100

    14 495,77

    126,16

    3 234,25

    RTS

    1 105,63

    11,21

    - 8,50

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1730

    0,0044

    - 0,0015

    USD/GBP

    1,3584

    0,0060

    0,0111

    JPY/USD

    156,5300

    - 0,7200

    0,0800

    RUB/USD

    75,4388

    0,3550

    - 3,3112

    TRY/USD

    45,2294

    0,0119

    2,2732

    CNY/USD

    6,8191

    - 0,0098

    - 0,1699
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.05.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (06.05.2026)

