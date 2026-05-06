Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.05.2026)
Финансы
- 06 мая, 2026
- 09:07
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
108,17
|
- 5,03
|
47,32
|
WTI (долл/барр)
|
100,57
|
- 3,74
|
43,15
|
Золото (долл/унция)
|
4 657,00
|
117,70
|
315,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 298,25
|
356,35
|
1 234,96
|
S&P 500
|
7 259,22
|
58,47
|
413,72
|
Nasdaq
|
25 326,13
|
258,33
|
2 084,14
|
Nikkei
|
59 513,12
|
0,00
|
9 173,64
|
Dax
|
24 401,70
|
410,43
|
- 88,71
|
FTSE 100
|
10 219,11
|
- 144,82
|
287,73
|
CAC 40 INDEX
|
8 062,31
|
86,19
|
- 87,19
|
Shanghai Composite
|
4 112,80
|
0,00
|
143,96
|
Bist 100
|
14 495,77
|
126,16
|
3 234,25
|
RTS
|
1 105,63
|
11,21
|
- 8,50
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1730
|
0,0044
|
- 0,0015
|
USD/GBP
|
1,3584
|
0,0060
|
0,0111
|
JPY/USD
|
156,5300
|
- 0,7200
|
0,0800
|
RUB/USD
|
75,4388
|
0,3550
|
- 3,3112
|
TRY/USD
|
45,2294
|
0,0119
|
2,2732
|
CNY/USD
|
6,8191
|
- 0,0098
|
- 0,1699
Последние новости
10:29
Фото
Ильхама Гадимова: Азербайджан проявляет интерес к опыту Молдовы в виноградарстве и виноделииАПК
10:28
Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса ЦельсияАПК
10:21
Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасностиИКТ
10:20
ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе АзербайджанаФинансы
10:18
АБР профинансирует совместно с ACWA новый этап развития ветроэнергетики УзбекистанаЭнергетика
10:18
Меджнун Мамедов: В 2025 году фермерам выплатили более 280 млн манатов посевных субсидийАПК
10:12
В обменных пунктах Азербайджана покупка инвалюты превысила продажу на $190 млнФинансы
10:11
В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13Внешняя политика
10:07