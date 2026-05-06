ABŞ Peşəvərdəki Baş konsulluğunu tədricən bağlayacaq
Digər ölkələr
- 06 may, 2026
- 08:58
ABŞ Pakistanın Peşəvər şəhərindəki Baş konsulluğunu tədricən bağlamaq qərarına gəlib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatında bildirilir.
"Bu qərar diplomatik personalın təhlükəsizliyini təmin etmək və resurslarımızın effektiv idarə olunmasına sadiqliyimizi əks etdirir", - bəyanatda deyilir.
ABŞ-nin İslamabaddakı səfirliyindən əlavə, Lahor və Karaçidəki baş konsulluqları da fəaliyyətini davam etdirəcək.
Son xəbərlər
10:26
Azərbaycan 16 yaşadək qızlardan ibarət millisi UEFA İnkişaf Turnirində ilk oyununa çıxırFutbol
10:26
Ötən ay DSMF 41 mindən çox vətəndaşı qəbul edilibSosial müdafiə
10:26
WUF13-ün əsas tədbirlərini əhatə edən proqram ictimaiyyətə təqdim olunubDaxili siyasət
10:20
İlhamə Qədimova: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə torpaqların istifadəsinə böyük imkan yaradılıb"ASK
10:15
AMB mart və aprel aylarında AZİR indeksinin orta dərəcəsini açıqlayıbMaliyyə
10:11
ADB Azərbaycanı iqlim fəaliyyətində regional lider kimi nəzərdən keçirirASK
10:10
AMB: Xarici sektor göstəriciləri əlverişli olaraq qalırMaliyyə
10:09
Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi zərbələr nəticəsində bir nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıbDigər ölkələr
10:06