США поэтапно закроют генконсульство в Пешаваре

США приняли решение о поэтапном закрытии генерального консульства в Пешаваре в Пакистане.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

"Это решение отражает нашу приверженность обеспечению безопасности дипломатического персонала и эффективному управлению ресурсами", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

При этом, помимо посольства США в Исламабаде, в стране продолжат работу американские генеральные консульства в Лахоре и Карачи.