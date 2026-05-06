США поэтапно закроют генконсульство в Пешаваре
Другие страны
- 06 мая, 2026
- 08:18
США приняли решение о поэтапном закрытии генерального консульства в Пешаваре в Пакистане.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
"Это решение отражает нашу приверженность обеспечению безопасности дипломатического персонала и эффективному управлению ресурсами", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.
При этом, помимо посольства США в Исламабаде, в стране продолжат работу американские генеральные консульства в Лахоре и Карачи.
