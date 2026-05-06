Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.05.2026)
- 06 may, 2026
- 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun 0,5 % artaraq 1,9951 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 2,2513 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9951
100 Rusiya rublu
2,2513
1 Avstraliya dolları
1,2316
1 Belarus rublu
0,6031
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1168
1 Çexiya kronu
0,0818
1 Çin yuanı
0,2493
1 Danimarka kronu
0,2670
1 Gürcü larisi
0,6333
1 Honq Konq dolları
0,2170
1 Hindistan rupisi
0,0179
1 İngilis funt sterlinqi
2,3100
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1846
1 İsveçrə frankı
2,1805
1 İsrail şekeli
0,5813
1 Kanada dolları
1,2511
1 Küveyt dinarı
5,5183
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3661
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5523
1 Moldova leyi
0,0984
1 Norveç kronu
0,1846
100 Özbək somu
0,0141
100 Pakistan rupisi
0,6080
1 Polşa zlotası
0,4700
1 Rumıniya leyi
0,3808
1 Serbiya dinarı
0,0170
1 Sinqapur dolları
1,3366
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4530
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3302
Türk lirəsi
0,0376
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0387
Yapon yeni
1,0899
Yeni Zelandiya dolları
1,0111
Qızıl
7905,5185
Gümüş
128,6110
Platin
3404,0205
Palladium
2592,3470