    CBA currency exchange rates (06.05.2026)

    Finance
    • 06 May, 2026
    • 10:07
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.5% to 1.9951 manats, while 100 Russian rubles fell by 0.6% to 2.2513 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9951

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2513

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2316

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.6031

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1168

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0818

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2493

    1 DKK (Danish krone)

    0.2670

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6333

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2170

    1 INR (Indian rupee)

    0.0179

    1 GBP (British pound)

    2.3100

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1846

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1805

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5813

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2511

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5183

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3661

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5523

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0984

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1846

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6080

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4700

    1 RON (Romanian leu)

    0.3808

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3366

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3302

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0376

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0387

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0899

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0111

    Gold (1 ounce)

    7,905.5185

    Silver (1 ounce)

    128.6110

    Platinum (1 ounce)

    3,404.0205

    Palladium (1 ounce)

    2,592.3470
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.05.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2026)

