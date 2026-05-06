    Финансы
    • 06 мая, 2026
    • 09:24
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9951 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,6%, до 2,2513 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9951

    100 российских рублей

    2,2513

    1 австралийский доллар

    1,2316

    1 белорусский рубль

    0,6031

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1168

    1 чешская крона

    0,0818

    1 китайский юань

    0,2493

    1 датская крона

    0,2670

    1 грузинский лари

    0,6333

    1 гонконгский доллар

    0,2170

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,3100

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1846

    1 швейцарский франк

    2,1805

    1 израильский шекель

    0,5813

    1 канадский доллар

    1,2511

    1 кувейтский динар

    5,5183

    100 казахстанских тенге

    0,3661

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5523

    1 молдавский лей

    0,0984

    1 норвежская крона

    0,1846

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6080

    1 польский злотый

    0,4700

    1 румынский лей

    0,3808

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3366

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3302

    1 Турецкая лира

    0,0376

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0387

    100 Японских йен

    1,0899

    1 Новозеландский доллар

    1,0111

    Золото

    7905,5185

    Серебро

    128,6110

    Платина

    3404,0205

    Палладий

    2592,3470
