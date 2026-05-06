Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2026)
- 06 мая, 2026
- 09:24
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9951 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,6%, до 2,2513 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9951
|
100 российских рублей
|
2,2513
|
1 австралийский доллар
|
1,2316
|
1 белорусский рубль
|
0,6031
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1168
|
1 чешская крона
|
0,0818
|
1 китайский юань
|
0,2493
|
1 датская крона
|
0,2670
|
1 грузинский лари
|
0,6333
|
1 гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 индийская рупия
|
0,0179
|
1 британский фунт
|
2,3100
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1846
|
1 швейцарский франк
|
2,1805
|
1 израильский шекель
|
0,5813
|
1 канадский доллар
|
1,2511
|
1 кувейтский динар
|
5,5183
|
100 казахстанских тенге
|
0,3661
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5523
|
1 молдавский лей
|
0,0984
|
1 норвежская крона
|
0,1846
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6080
|
1 польский злотый
|
0,4700
|
1 румынский лей
|
0,3808
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3366
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3302
|
1 Турецкая лира
|
0,0376
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0387
|
100 Японских йен
|
1,0899
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0111
|
Золото
|
7905,5185
|
Серебро
|
128,6110
|
Платина
|
3404,0205
|
Палладий
|
2592,3470