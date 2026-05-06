В Мингячевире в рамках Фестиваля WUF13 прошла информационная сессия

В целях информирования общественности о 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13) 6 мая в Мингячевирском госуниверситете прошла просветительская сессия с участием преподавателей и студентов.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии выступили завсектором Исполнительной власти Мингячевира Этибар Абдуллаев, представитель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Идрисоглу и менеджер по коммуникациям Азербайджанской операционной компании WUF13 Эмин Гусейнзаде.

Они рассказали о WUF13 и его значении для страны.

Э.Абдуллаев представил информацию об истории Мингячевира, его развитии и генеральном плане.

Р.Идрисоглу, говоря о развитии Азербайджана, отметил, что в основе планомерного развития городов лежит системный подход. По его словам, в центре внимания - человек, социальное благополучие и баланс территорий. Он добавил, что современная политика в сфере градостроительства опирается на законодательство и утверждаемые планы развития городов и сел. На сегодня утверждены генпланы 67 из 79 городов страны, работа по остальным продолжается.

Э.Гусейнзаде пригласил молодежь к участию в WUF13. Он подробно рассказал о Фестивале WUF13 и подчеркнул значимость форума для Азербайджана, а также отметил основные мероприятия в его рамках, представляющие интерес для молодежи.

Фестиваль продолжится в 18:00 общественной программой. В ее рамках будут представлены темы устойчивого развития городов, инклюзивной среды и инновационных решений.