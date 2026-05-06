Подготовлен законопроект о переименовании трех сел в Губе

Милли Меджлис подготовил законопроект о переименовании ряда населенных пунктов Губинского района.

Как сообщает Report, документ обсужден на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

Согласно документу, в Губинском районе село (населенный пункт) Владимировка, входящее в административно-территориальный округ Владимировка, будет переименовано в Эльбир, село Алексеевка, входящее в административно-территориальный округ Алексеевка, будет переименовано в Чинарлы, а село Тимирязев, также входящее в административно-территориальный округ Алексеевка, будет переименовано в Бехрали.

Напомним, что законопроект о переименовании губинских сел подготовлен по рекомендации Топонимической комиссии Милли Меджлиса.