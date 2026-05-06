Подготовлен законопроект о переименовании трех сел в Губе
Милли Меджлис
- 06 мая, 2026
- 14:34
Милли Меджлис подготовил законопроект о переименовании ряда населенных пунктов Губинского района.
Как сообщает Report, документ обсужден на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.
Согласно документу, в Губинском районе село (населенный пункт) Владимировка, входящее в административно-территориальный округ Владимировка, будет переименовано в Эльбир, село Алексеевка, входящее в административно-территориальный округ Алексеевка, будет переименовано в Чинарлы, а село Тимирязев, также входящее в административно-территориальный округ Алексеевка, будет переименовано в Бехрали.
Напомним, что законопроект о переименовании губинских сел подготовлен по рекомендации Топонимической комиссии Милли Меджлиса.
