    06 мая, 2026
    Подготовлен законопроект о переименовании трех сел в Губе

    Милли Меджлис подготовил законопроект о переименовании ряда населенных пунктов Губинского района.

    Как сообщает Report, документ обсужден на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

    Согласно документу, в Губинском районе село (населенный пункт) Владимировка, входящее в административно-территориальный округ Владимировка, будет переименовано в Эльбир, село Алексеевка, входящее в административно-территориальный округ Алексеевка, будет переименовано в Чинарлы, а село Тимирязев, также входящее в административно-территориальный округ Алексеевка, будет переименовано в Бехрали.

    Напомним, что законопроект о переименовании губинских сел подготовлен по рекомендации Топонимической комиссии Милли Меджлиса.

    Qubanın üç kəndinin adının dəyişdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanıb

