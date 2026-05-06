UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçı müəyyənləşir
Futbol
- 06 may, 2026
- 09:05
UEFA Çempionlar Liqasında ikinci finalçı müəyyənləşəcək.
"Report"un məlumatına görə, yarımfinal mərhələsinin ikinci cavab oyununda "Bavariya" Almaniyada Fransanın PSJ komandasını qəbul edəcək.
Qarşılaşma "Allianz Arena"da, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Oyunun baş hakimi portuqaliyalı Joau Pineyru olacaq.
Parisdəki ilk görüşdə meydan sahibləri qələbə qazanıb - 5:4.
Xatırladaq ki, cütün qalibi finalda İngiltərənin "Arsenal" klubu ilə üz-üzə gələcək. London klubu doğma meydanda İspaniyanın "Atletiko" kollektivini 1:0 hesabı (ilk oyun - 1:1) ilə üstələyib.
