Ким Чен Ын посетил военный завод и ознакомился с производством вооружений

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил ведущее военное предприятие, где ознакомился с производством тактических управляемых вооружений.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ЦТАК.

Главу государства сопровождали секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Чо Чхун Рён и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик.

В первую очередь Ким Чен Ын осмотрел технически обновленные производственные участки. Он указал на ряд недостатков в процессе сборки, распорядившись пересмотреть планы по строительству, реконструкции и модернизации военно-промышленных предприятий на 2026 год в целом, скорректировав их с учетом его замечаний.

Ким Чен Ын подчеркнул, что корейская военная промышленность должна налаживать экономическую организацию, управление производством и техническим переоснащением в соответствии с ее особенностями и современными условиями, которые требуют одновременно вести текущее производство вооружений и модернизацию.

Председатель Государственных дел КНДР высоко оценил мощь и эффективность отечественных систем тактического управляемого оружия, которые, благодаря своим характеристикам, в будущем могли бы даже заменить реактивные системы залпового огня. Он отметил, что с первой половины нынешнего года планируется в штатном режиме поставлять такие системы в армию. В этой связи требуется нарастить производительность примерно в 2,5 раза для удовлетворения спроса всех частей Корейской народной армии на эти вооружения. Также он указал на необходимость уделить внимание улучшению качества продукции.

Ким Чен Ын в завершении выразил уверенность, что все сотрудники завода будут поддерживать политику партии в области оборонной промышленности техническим новаторством и успехами в производстве.