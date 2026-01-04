Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ким Чен Ын посетил военный завод и ознакомился с производством вооружений

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 05:57
    Ким Чен Ын посетил военный завод и ознакомился с производством вооружений

    Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил ведущее военное предприятие, где ознакомился с производством тактических управляемых вооружений.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ЦТАК.

    Главу государства сопровождали секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Чо Чхун Рён и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик.

    В первую очередь Ким Чен Ын осмотрел технически обновленные производственные участки. Он указал на ряд недостатков в процессе сборки, распорядившись пересмотреть планы по строительству, реконструкции и модернизации военно-промышленных предприятий на 2026 год в целом, скорректировав их с учетом его замечаний.

    Ким Чен Ын подчеркнул, что корейская военная промышленность должна налаживать экономическую организацию, управление производством и техническим переоснащением в соответствии с ее особенностями и современными условиями, которые требуют одновременно вести текущее производство вооружений и модернизацию.

    Председатель Государственных дел КНДР высоко оценил мощь и эффективность отечественных систем тактического управляемого оружия, которые, благодаря своим характеристикам, в будущем могли бы даже заменить реактивные системы залпового огня. Он отметил, что с первой половины нынешнего года планируется в штатном режиме поставлять такие системы в армию. В этой связи требуется нарастить производительность примерно в 2,5 раза для удовлетворения спроса всех частей Корейской народной армии на эти вооружения. Также он указал на необходимость уделить внимание улучшению качества продукции.

    Ким Чен Ын в завершении выразил уверенность, что все сотрудники завода будут поддерживать политику партии в области оборонной промышленности техническим новаторством и успехами в производстве.

    Лента новостей