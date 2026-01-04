Kim Çen In hərbi fabrikə baş çəkib və silah istehsalına baxış keçirib
- 04 yanvar, 2026
- 08:30
Şimali Koreya lideri Kim Çen In aparıcı hərbi obyektə baş çəkib və burada taktiki idarəolunan silahların istehsalını yoxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə KCNA xəbər agentliyi məlumat yayıb.
Kim Çen In ilk növbədə texniki cəhətdən yenilənmiş istehsal sahələrinə baxış keçirib. O, bütövlükdə 2026-cı il üçün hərbi-sənaye müəssisələrinin tikintisi, yenidən qurulması və modernləşdirilməsi planlarına yenidən baxılmasını, onların öz iradlarına uyğun düzəlişlər edilməsini əmr edib.
KXDR-in dövlət məsələləri üzrə sədri yerli istehsal olan taktiki idarəolunan silah sistemlərinin gücünü və effektivliyini yüksək qiymətləndirib ki, bu da öz xüsusiyyətləri sayəsində gələcəkdə hətta çoxsaylı buraxılış raket sistemlərini əvəz edə bilər.
O qeyd edib ki, orduya cari ilin birinci yarısından başlayaraq bu cür sistemlərin müntəzəm çatdırılmasına başlamaq lazımdır. Buna görə də Koreya Xalq Ordusunun bütün bölmələrinin bu silahlara olan tələbatını ödəmək üçün istehsal gücü təxminən 2,5 dəfə artırılmalıdır.
Kim Çen In, həmçinin məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə diqqət yetirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Şimali Koreya lideri bütün zavod işçilərinin texniki yeniliklər və istehsal uğurları vasitəsilə partiyanın müdafiə sənayesi siyasətini dəstəkləyəcəklərinə əminliyini ifadə edib.