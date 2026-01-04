İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Kim Çen In hərbi fabrikə baş çəkib və silah istehsalına baxış keçirib

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 08:30
    Kim Çen In hərbi fabrikə baş çəkib və silah istehsalına baxış keçirib

    Şimali Koreya lideri Kim Çen In aparıcı hərbi obyektə baş çəkib və burada taktiki idarəolunan silahların istehsalını yoxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə KCNA xəbər agentliyi məlumat yayıb.

    Kim Çen In ilk növbədə texniki cəhətdən yenilənmiş istehsal sahələrinə baxış keçirib. O, bütövlükdə 2026-cı il üçün hərbi-sənaye müəssisələrinin tikintisi, yenidən qurulması və modernləşdirilməsi planlarına yenidən baxılmasını, onların öz iradlarına uyğun düzəlişlər edilməsini əmr edib.

    KXDR-in dövlət məsələləri üzrə sədri yerli istehsal olan taktiki idarəolunan silah sistemlərinin gücünü və effektivliyini yüksək qiymətləndirib ki, bu da öz xüsusiyyətləri sayəsində gələcəkdə hətta çoxsaylı buraxılış raket sistemlərini əvəz edə bilər.

    O qeyd edib ki, orduya cari ilin birinci yarısından başlayaraq bu cür sistemlərin müntəzəm çatdırılmasına başlamaq lazımdır. Buna görə də Koreya Xalq Ordusunun bütün bölmələrinin bu silahlara olan tələbatını ödəmək üçün istehsal gücü təxminən 2,5 dəfə artırılmalıdır.

    Kim Çen In, həmçinin məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə diqqət yetirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Şimali Koreya lideri bütün zavod işçilərinin texniki yeniliklər və istehsal uğurları vasitəsilə partiyanın müdafiə sənayesi siyasətini dəstəkləyəcəklərinə əminliyini ifadə edib.

    Şimali Koreya Kim Çen In
    Ким Чен Ын посетил военный завод и ознакомился с производством вооружений

    Son xəbərlər

    09:14

    Ramos Parisə qayıda bilər

    Futbol
    08:55

    Venesueladakı vəziyyətə görə minlərlə turist Karib adalarını tərk edə bilmir

    Digər ölkələr
    08:30

    Kim Çen In hərbi fabrikə baş çəkib və silah istehsalına baxış keçirib

    Digər ölkələr
    08:05

    Venesuelanın Ali Məhkəməsi vitse-prezidenti ölkənin müvəqqəti rəhbəri təyin edib

    Digər ölkələr
    07:37

    Cənubi Koreya hakimiyyəti Şimali Koreyanın raket buraxılışından sonra təcili iclas keçirib

    Digər ölkələr
    07:09

    Pentaqon rəhbəri Venesuelada genişmiqyaslı əməliyyatın keçiriləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    06:34
    Video

    Maduro Nyu-Yorka gətirilib

    Digər ölkələr
    06:11

    Yəmən separatçıları Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək sülh konfransında iştirak edəcəklər

    Digər ölkələr
    05:43

    Britaniya və Fransa İŞİD-in yeraltı silah anbarlarına hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti