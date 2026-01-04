Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Европа запускает разработку стелс-самолета FMLA

    В Евросоюзе стартует разработка многофункционального легкого турбовинтового самолета FMLA, который должен сочетать универсальность Super Tucano с попыткой сделать машину малозаметной и экономически эффективной.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на издание публикацию Defense Express.

    Проект FMLA (Future Multirole Light Aircraft) получил финансирование в размере 15 млн евро в рамках программы Европейского оборонного фонда 2026 года.

    Согласно документам Европейского оборонного фонда (EDF), новая машина не должна повторять существующие турбовинтовые самолеты, но при этом выполнять задачи непосредственной огневой поддержки, перехвата дронов, разведки, координации ударов и целеуказания.

    Отдельно отмечается возможность адаптации FMLA для гражданских миссий, включая поисково-спасательные работы. Легкий самолет должен оснащаться турбовинтовым двигателем, иметь взлетную массу до 7,5 тонны и обеспечивать короткий взлет и посадку с полос длиной до 450 метров. Особое внимание уделяется современным материалам и технологиям, которые снижают видимость на РЛС, обеспечивают устойчивость к РЭБ и включают собственные радиолокационные системы и средства "адаптивного маскирования". При этом летательный аппарат должен сохранять эффективность в сложных климатических условиях и соответствовать экологическим стандартам.

    FMLA рассчитан на конфликты низкой интенсивности, операции в условиях подавленной ПВО противника и миссии "ниже порога открытого конфликта". По сути, самолет станет доступным и экономичным решением для стран, которые не могут позволить себе современные боевые машины. Эксперты отмечают, что концепция сильно напоминает Super Tucano от Embraer, за исключением необычного требования малозаметности - сочетание турбовинтового двигателя с технологиями стелс является сложной инженерной задачей.

    Планируемый горизонт поставок нового самолета пока отложен до 2035–2040 годов, что делает проект долгосрочной инициативой для европейской авиации.

    самолеты Евросоюз
    Avropa FMLA gizli təyyarəsinin hazırlanmasına başlayır

