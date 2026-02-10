Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ЗАО "Бакметрополитен" и чешская компания обсудили вопросы сотрудничества

    Инфраструктура
    • 10 февраля, 2026
    • 18:26
    ЗАО Бакметрополитен и чешская компания обсудили вопросы сотрудничества

    Председатель правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Вусал Асланов принял делегацию во главе с председателем Наблюдательного совета и главным исполнительным директором одного из ведущих производителей рельсового транспорта Чехии ŠKODA Group Петром Новотны.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Бакметрополитен", стороны обсудили возможные поставки вагонов чешской компании.

    На встрече также присутствовал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

    Отмечалось, что в ходе обсуждений основное внимание было уделено проектам, предусмотренным Государственной программой на 2025–2030 годы, а также вопросам приобретения до 300 новых вагонов с низкими эксплуатационными расходами.

    П. Новотны сообщил о крупных инфраструктурных проектах ŠKODA Group, реализуемых в различных странах, применяемых передовых технологических решениях и накопленном операционном опыте, заявив о заинтересованности компании в сотрудничестве с ЗАО "Бакметрополитен".

    Çexiya şirkəti Bakı metrosuna vaqon satmaq niyyətindədir
