В Колумбии десятки человек погибли из-за ливней и оползней

В Колумбии из-за последствий проливных дождей погибли 22 человека, тысячи семей были эвакуированы из пострадавших районов.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом сообщили местные власти.

"14 погибших из общего числа зафиксированы в департаментах Кордова и Сукре, при этом пострадали не менее 9 000 домов. Семь человек погибли в результате оползня в юго-западном департаменте Нариньо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильные дожди в это время года являются редким явлением для Колумбии. По словам экспертов, изменение климата нарушает погодный баланс в тропической Колумбии, в которой не бывает выраженной смены сезонов.