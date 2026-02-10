İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Kolumbiyada leysan və torpaq sürüşməsi nəticəsində onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 18:43
    Kolumbiyada leysan və torpaq sürüşməsi nəticəsində onlarla insan ölüb

    Kolumbiyada güclü yağışların fəsadları səbəbindən 22 nəfər ölüb, minlərlə ailə təxliyə edilib.

    "Report" "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb.

    "Həlak olanların ümumi sayından 14-ü Kordova və Sukre departamentlərində qeydə alınıb, azı 9 000 ev zərər görüb. Cənub-qərbdəki Narinyo departamentində isə torpaq sürüşməsi nəticəsində yeddi nəfər ölüb", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, ilin bu vaxtında güclü yağışlar Kolumbiya üçün nadir hadisədir.

    Kolumbiya daşqın
    В Колумбии десятки человек погибли из-за ливней и оползней

