Kolumbiyada leysan və torpaq sürüşməsi nəticəsində onlarla insan ölüb
Digər ölkələr
- 10 fevral, 2026
- 18:43
Kolumbiyada güclü yağışların fəsadları səbəbindən 22 nəfər ölüb, minlərlə ailə təxliyə edilib.
"Report" "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb.
"Həlak olanların ümumi sayından 14-ü Kordova və Sukre departamentlərində qeydə alınıb, azı 9 000 ev zərər görüb. Cənub-qərbdəki Narinyo departamentində isə torpaq sürüşməsi nəticəsində yeddi nəfər ölüb", - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, ilin bu vaxtında güclü yağışlar Kolumbiya üçün nadir hadisədir.
Son xəbərlər
19:39
Xartiya: Azərbaycan və ABŞ əməkdaşlığın 5 əsas məqsədini müəyyənləşdiribXarici siyasət
19:37
Foto
Ərəb Parlamentinin prezidenti Azərbaycana səfərə gəlibXarici siyasət
19:34
Kallas: Aİ Ukraynada nizamlanma çərçivəsində Rusiyaya öz tələblərini irəli sürməlidirDigər ölkələr
19:32
Vens: Azərbaycan sülhməramlıları Əfqanıstanı sonuncu tərk edənlərdən biri olubXarici siyasət
19:28
Foto
Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında ilk qaliblər bəlli olubFərdi
19:26
Vens: ABŞ Azərbaycana bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırırBiznes
19:22
Video
Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ-nin Vitse-prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:21
Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdiDigər
19:20