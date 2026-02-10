Tramp: Razılıq əldə olunmasa, ABŞ İrana qarşı sərt tədbirlər görəcək
Digər ölkələr
- 10 fevral, 2026
- 23:17
Nüvə proqramı üzrə razılıq əldə olunmasa, ABŞ İrana qarşı sərt tədbirlər görəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Axios" portalına müsahibəsində deyib.
"Biz ya razılaşma əldə edəcəyik, ya da əvvəlki kimi sərt tədbirlər görməli olacağıq", - o, 2025-ci ilin iyununda İranın nüvə obyektlərinə endirilən zərbələri nəzərdə tutaraq bildirib.
Son xəbərlər
23:56
Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişini parlament seçkilərindən əvvəl imzalamaq istəyirRegion
23:44
Qış Olimpiya Oyunları: Azərbaycan fiqurlu konkisürəni qısa proqram üzrə çıxış edibFərdi
23:39
Vens sülh gündəliyinin irəli aparılmasında İlham Əliyevin liderliyini vurğulayıbXarici siyasət
23:35
Cey. Di. Vens: Prezident Tramp Azərbaycana və Ermənistana heyrandırXarici siyasət
23:26
İlham Əliyev: Son altı ayda mənim Prezident Trampla iki görüşüm olubXarici siyasət
23:17
Tramp: Razılıq əldə olunmasa, ABŞ İrana qarşı sərt tədbirlər görəcəkDigər ölkələr
23:01
Foto
İzmirdə FETÖ-yə qarşı əməliyyat zamanı 12 nəfər saxlanılıbRegion
22:47
ABŞ klubunun rəsmisi: "Nəriman Axundzadənin komandamızda inkişaf etməsini səbirsizliklə gözləyirik"Futbol
22:40