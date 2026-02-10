Tramp: Razılıq əldə olunmasa, ABŞ İrana qarşı sərt tədbirlər görəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 23:17
    Nüvə proqramı üzrə razılıq əldə olunmasa, ABŞ İrana qarşı sərt tədbirlər görəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Axios" portalına müsahibəsində deyib.

    "Biz ya razılaşma əldə edəcəyik, ya da əvvəlki kimi sərt tədbirlər görməli olacağıq", - o, 2025-ci ilin iyununda İranın nüvə obyektlərinə endirilən zərbələri nəzərdə tutaraq bildirib.

    Donald Tramp ABŞ-İran danışıqları nüvə razılaşması
    Трамп: США примут жесткие меры против Ирана, если не заключат сделку с ним

    23:56

    Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişini parlament seçkilərindən əvvəl imzalamaq istəyir

    Region
    23:44

    Qış Olimpiya Oyunları: Azərbaycan fiqurlu konkisürəni qısa proqram üzrə çıxış edib

    Fərdi
    23:39

    Vens sülh gündəliyinin irəli aparılmasında İlham Əliyevin liderliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    23:35

    Cey. Di. Vens: Prezident Tramp Azərbaycana və Ermənistana heyrandır

    Xarici siyasət
    23:26

    İlham Əliyev: Son altı ayda mənim Prezident Trampla iki görüşüm olub

    Xarici siyasət
    23:17

    Digər ölkələr
    23:01
    Foto

    İzmirdə FETÖ-yə qarşı əməliyyat zamanı 12 nəfər saxlanılıb

    Region
    22:47

    ABŞ klubunun rəsmisi: "Nəriman Axundzadənin komandamızda inkişaf etməsini səbirsizliklə gözləyirik"

    Futbol
    22:40

    ABŞ "Hizbullah"a dəstəyə görə Rusiya və Livan vətəndaşlarına sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
