Qış Olimpiya Oyunları: Azərbaycan fiqurlu konkisürəni qısa proqram üzrə çıxış edib

    10 fevral, 2026
    İtaliyanın Milan və Kortina-d Ampezzo şəhərlərində keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan fiqurlu konkisürən Vladimir Litvintsev çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, təmsilçimiz qısa proqramda mübarizə aparıb.

    Litvintsev 63,63 xalla hələ ki, 13-cü yerdə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, yarışda ümumilikdə 29 idmançı iştirak edir.

    Bu, V.Litvintsevin ikinci Qış Olimpiya Oyunlarıdır. O, 2022-ci ildə keçirilən yarışda 18-ci yerlə kifayətlənmişdi.

