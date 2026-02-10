Qış Olimpiya Oyunları: Azərbaycan fiqurlu konkisürəni qısa proqram üzrə çıxış edib
Fərdi
- 10 fevral, 2026
- 23:44
İtaliyanın Milan və Kortina-d Ampezzo şəhərlərində keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan fiqurlu konkisürən Vladimir Litvintsev çıxış edib.
"Report" xəbər verir ki, təmsilçimiz qısa proqramda mübarizə aparıb.
Litvintsev 63,63 xalla hələ ki, 13-cü yerdə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, yarışda ümumilikdə 29 idmançı iştirak edir.
Bu, V.Litvintsevin ikinci Qış Olimpiya Oyunlarıdır. O, 2022-ci ildə keçirilən yarışda 18-ci yerlə kifayətlənmişdi.
Son xəbərlər
23:56
Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişini parlament seçkilərindən əvvəl imzalamaq istəyirRegion
23:44
Qış Olimpiya Oyunları: Azərbaycan fiqurlu konkisürəni qısa proqram üzrə çıxış edibFərdi
23:39
Vens sülh gündəliyinin irəli aparılmasında İlham Əliyevin liderliyini vurğulayıbXarici siyasət
23:35
Cey. Di. Vens: Prezident Tramp Azərbaycana və Ermənistana heyrandırXarici siyasət
23:26
İlham Əliyev: Son altı ayda mənim Prezident Trampla iki görüşüm olubXarici siyasət
23:17
Tramp: Razılıq əldə olunmasa, ABŞ İrana qarşı sərt tədbirlər görəcəkDigər ölkələr
23:01
Foto
İzmirdə FETÖ-yə qarşı əməliyyat zamanı 12 nəfər saxlanılıbRegion
22:47
ABŞ klubunun rəsmisi: "Nəriman Axundzadənin komandamızda inkişaf etməsini səbirsizliklə gözləyirik"Futbol
22:40